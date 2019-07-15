На ремонт фасада Башкирского театра драмы направят 5,1 млн рублей
На ремонт фасада Башкирского театра драмы направят 5,1 млн рублей Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 15 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.
На капитальный ремонт фасада, реставрацию входной группы и колонн Башкирского государственного академического театра драмы им. Мажита Гафури планируется направить 5,1 млн рублей.
Как сообщается на портале госзакупок, финансировать работы планируется из республиканского бюджета. Заявки на участие принимаются до 24 июля, аукцион состоится 29 июля.
Работы по реконструкции планируется завершить до 30 ноября 2019 года.