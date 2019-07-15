Фото: Броосвод 18-летнюю жительницу Уфы на матрасе унесло на середину озера Аслы-куль Фото: Броосвод

УФА, 15 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

18-летняя уфимка, которую на матрасе ветром унесло на середину озера Аслы-куль, едва не погибла от холода. Туристке понадобилась помощь спасателей.

По данным сотрудников БРООСВОД, помощь прибыла оперативно. Замерзшую девушку, оказавшуюся в одиночестве по центру озера, доставили к берегу.

«Она долгое время провела на воде и открытом пространстве, к тому же шел дождь. Для девушки все закончилось хорошо, помощь медиков не понадобилась», — уточнили в пресс-службе БРООСВОД.

С 29 июня по 13 июля спасатели группы спасли 10 человек.