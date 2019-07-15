Фото: ИА «Башинформ» Константин Толкачев выразил соболезнования родственникам погибших в ДТП на трассе Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Зинова/.

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан выразил соболезнования родственникам туристов из Татарстана, ставших жертвами ДТП на автодороге Уфа — Инзер — Белорецк, которое произошло 14 июля.

«Трагедия в Архангельском районе с трудом укладывается в голове. От себя лично, от всех депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан приношу искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких в этом страшном ДТП. Сердечное сочувствие всем жителям братского Татарстана. Это наша общая тяжелая утрата. От всей души желаю моральных и физических сил, скорейшего выздоровления тем, кто находится в больницах», – написал Константин Толкачев на своей странице в Фейсбуке.

Также он отметил, что необходимо разобраться в причинах случившегося и принять меры, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

«На заключительном в весенней сессии заседании 28 июня Государственным Собранием принят закон «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан о безопасности дорожного движения», предусматривающий обязательное оснащение транспорта юрлиц и индивидуальных предпринимателей тахографами, которые непрерывно регистрируют информацию о скорости и маршруте движения транспортных средств, режиме труда и отдыха водителей. Закон принят для повышения безопасности пассажирских перевозок. Хотелось бы знать, было ли данное устройство на перевернувшемся автобусе, не были ли нарушены правила дорожного движения и эксплуатации транспортного средства водителем. При необходимости Государственное Собрание республики готово принять и другие законодательные меры, которые помогут повысить безопасность в сфере пассажирских перевозок», – прокомментировал Константин Толкачев.

Ранее ИА «Башинформ» сообщало о том, что по факту аварии региональным Следственным управлением возбуждено уголовное дело.