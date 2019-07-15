Фото: автор Шквалистый ветер, грозы, дожди: МЧС Башкирии предупреждает о неблагоприятных явлениях Фото: автор

УФА, 15 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

МЧС Башкирии предупреждает жителей региона о неблагоприятных погодных явлениях: при грозах прогнозируется шквалистое усиление ветра до 15-20м/с. По данным синоптиков, с 20.00 часов 15 июля по 20.00 часов 16 июля ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в северной половине дожди, местами сильные, в южной половине небольшие. Днем местами небольшие дожди, по северу республики до умеренных. Грозы. Ветер западный 5-10 м/с, при грозах шквалистое усиление ветра 15-20м/с.

Температура воздуха ночью составит +11,+16 градусов, днем +20,+25, по югу республики до +29. На отдельных участках автодорог ночью и утром туман с видимостью 500 метров и менее.

В Уфе в этот день ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью дождь, днем небольшой, гроза. Ветер западный 5-10 м/с, при грозах шквалистое усиление ветра до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит +12,+14, днем +23,+25.