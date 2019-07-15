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15 июля Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Прием заявок на конкурс грантов главы Башкирии завершен, на президентские - продолжается

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Прием заявок на конкурс грантов главы Башкирии завершен, на президентские - продолжается Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

16 августа станут известны имена победителей конкурса на гранты главы Башкирии. Прием заявок завершился 12 июля. Лучшие проекты некоммерческих организаций получат в общей сложности 50 миллионов рублей.

«На стартовую площадку конкурса — информационный портал «Гранты РБ» — поступило 229 заявок. Конкурсные проекты подавляющего большинства некоммерческих организаций участвуют в номинации «Активная республика» — их 171. По 29 заявок организаторы приняли в номинациях «Дружная республика» и «Добрососедская республика», — уточнили в пресс-службе Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики.

В ведомстве напомнили, что у некоммерческих организаций, которые желают получить субсидии на реализацию проектов во благо гражданского общества, есть шанс удостоиться президентских грантов. Прием заявок продолжится до 31 июля.

Теги: гранты, конкурс грантов главы Башкирии, некоммерческие организации
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