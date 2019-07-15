Фото: Олег Яровиков В Башкирии подвели итоги весеннего призыва: 254 призывника оказались негодными к службе Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

По результатам весеннего призыва в Башкирии от службы в армии был освобожден 4191 человек, негодными к службе признаны 254. Об этом сообщил военный комиссар Башкортостан Игорь Харченко на совещании в Правительстве республики в понедельник, 15 июля.

На освидетельствование в 69 призывных комиссий были вызваны 20 483 человека, явились 20 426 человек. Из них годными к прохождению военной службы признаны 14 217 человек. Годными с ограничениями — 3935 человек.

Часть призывников 1992-2001 годов рождения проходили обучение в ДОСААФ, где организована подготовка по восьми военным специальностям. Например, 952 призывника получили водительские удостоверения категории С.

Игорь Харченко также озвучил проблемы, с которыми столкнулись члены призывной комиссии. Это, в частности, низкое качество подготовки водителей: по словам военкома, только 10 процентов курсантов сдали экзамен по вождению с первого раза. Также наблюдался недостаток вакцин от менингита и пневмококковой инфекции.

Радий Хабиров поручил и.о. министра здравоохранения Максиму Забелину проработать этот вопрос к осеннему призыву.

Также, по словам Игоря Харченко, в Башкирии имеется призывной резерв из числа граждан со снятой или погашенной судимостью в количестве 2500 человек.

«Но от Генштаба наряда на этих призывников не поступало», — заявил военком.