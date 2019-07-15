Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.02

EUR 71.01

15 июля Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии подвели итоги весеннего призыва: 254 призывника оказались негодными к службе

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии подвели итоги весеннего призыва: 254 призывника оказались негодными к службе Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

По результатам весеннего призыва в Башкирии от службы в армии был освобожден 4191 человек, негодными к службе признаны 254. Об этом сообщил военный комиссар Башкортостан Игорь Харченко на совещании в Правительстве республики в понедельник, 15 июля.

На освидетельствование в 69 призывных комиссий были вызваны 20 483 человека, явились 20 426 человек. Из них годными к прохождению военной службы признаны 14 217 человек. Годными с ограничениями — 3935 человек.

Часть призывников 1992-2001 годов рождения проходили обучение в ДОСААФ, где организована подготовка по восьми военным специальностям. Например, 952 призывника получили водительские удостоверения категории С.

Игорь Харченко также озвучил проблемы, с которыми столкнулись члены призывной комиссии. Это, в частности, низкое качество подготовки водителей: по словам военкома, только 10 процентов курсантов сдали экзамен по вождению с первого раза. Также наблюдался недостаток вакцин от менингита и пневмококковой инфекции.

Радий Хабиров поручил и.о. министра здравоохранения Максиму Забелину проработать этот вопрос к осеннему призыву.

Также, по словам Игоря Харченко, в Башкирии имеется призывной резерв из числа граждан со снятой или погашенной судимостью в количестве 2500 человек.

«Но от Генштаба наряда на этих призывников не поступало», — заявил военком.

Теги: призыв
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии молодой видеоблогер признался, что месяц насиловал свою 10-летнюю сестру
В Башкирии 20-летний видеоблогер месяц насиловал свою несовершеннолетнюю сестру. В поступке он сам признался сотрудникам правоохранительных органов. «КП
В Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами
В Башкортостане 14 июля в десятом часу вечера в ГИБДД РБ поступила информация об опрокидывании автобуса King Long XMQ с 39-ю пассажирами. Авария произошл
«Ребенок в критическом состоянии»: в Башкирии 8-летнюю девочку покусали соседские пчелы
Жительница Дуванского района Башкирии Ксения через соцсети обратилась к руководителю республики за помощью. В сообщении она указала, что ее 8-летнюю плем
В Башкирии более 90 человек задействованы в ликвидации ДТП с шестью погибшими
В Башкортостане в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в районе села Ирныкши, погибли шесть человек, в лечебные учреждения достав
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть