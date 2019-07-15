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15 июля Понедельник

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Башкирия в 2019 году закупит 30 автомобилей скорой помощи

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Башкирия в 2019 году закупит 30 автомобилей скорой помощи Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Скорая медицинская помощь Башкирии в текущем году закупит 30 автомобилей: 27 автомобилей категории «В» и три — категории «С». Решение принято на оперативном совещании правительства республики после доклада и.о. министра здравоохранения региона Максима Забелина.

По словам врио главы республики Радия Хабирова, это будет возможно после оформления распоряжения о внесении изменений в официальных документах в связи с пополнением бюджета.

«Решение принимаем», — сказал Радий Хабиров.

Согласно докладу руководителя регионального Минздрава, сегодня население республики обслуживают 558 автомобилей скорой медицинской помощи. 57,9% из них эксплуатируются менее трех лет, 9,3% — от трех до пяти лет, 32,8% — от пяти лет.

Также Максим Забелин отметил, что Башкирия нуждается еще в 167 единицах санитарного транспорта категории «В» и 30 единиц — класса «С».

В прошлом году Скорая медицинская помощь в регионе обновила 138 автомобилей.

Теги: скорая помощь, закупка автомобилей
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