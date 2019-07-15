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15 июля Понедельник

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о шквалистом усилении ветра

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о шквалистом усилении ветра Фото: автор

УФА, 15 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное управление МЧС России по Башкортостану информирует жителей региона о том, что 15 июля ожидаются порывы ветра до 17-22 м/с. По данным синоптиков, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди, местами небольшие, в отдельных районах грозы. Днем локально ливни, град. Ветер северо-западный 5-10м/с, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха днем составит +18,+23 градуса, по востоку республики до +30.

Утром на автодорогах местами туман с видимостью 500-1000 метров, днем ухудшение видимости в дожде 1-2 км.

Теги: МЧС по РБ
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