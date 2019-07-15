Фото: ГК «Первый Трест» Покупателям жилья в «Сотах» предложили эксклюзивную для Уфы программу «Привилегия» Фото: ГК «Первый Трест»

УФА, 15 июл 2019.

В центре Уфе активно продолжается строительство одного из самых ярких объектов недвижимости – клубного дома «Соты». Специально для покупателей квартир в этом доме ГК «Первый Трест» разработала программу «Привилегия», которая дает возможность приобрети квартиру, паркинг и кладовку на эксклюзивных для Уфы условиях.

Покупая двух- или трехкомнатную квартиру по программе «Привилегия», покупатель получает скидку 50% на место паркинга и кладовку одновременно*.

Если покупатель выбирает четырехкомнатную квартиру по программе «Привилегия», то получает кладовку и второе место паркинга в подарок*.

Дополнительным преимуществом этой программы является также и то, что всё можно приобрести по отдельности.

«Даже если на сегодняшний день вы решили купить только квартиру, но в течении действия акции захотели приобрести дополнительно паркинг и кладовку, вы всё равно можете воспользоваться своей «Привилегией» и получить все объекты на очень выгодных условиях», – рассказала Адель Сайфуллина, директор по продажам ГК «Первый Трест» .

Расположенный на пересечении центральных улиц – Октябрьской Революции и Цюрупы, дом «Соты» сразу привлекает внимание жителей и гостей Уфы. Экстраординарный дизайн фасада в форме правильных шестиугольников олицетворяет изобилие, красоту, гармонию, своду, любовь, удовольствие, покой и целостность, всё то, что так важно для счастливой жизни. Сегодня на территории комплекса ведутся работы по проектированию уникального благоустройства, которое по достоинству оценят жильцы клубного дома «Соты». Для этих целей ГК «Первый Трест» работает совместно с одним из ведущих российских бюро «Народный архитектор».

Еще одним преимуществом клубного дома «Соты» является развитая инфраструктура. В непосредственной близости строится многофункциональный центр KREMLEWSKI UFIMSKI DVOR с фитнес-центром нового поколения. На площади более 5 000 кв. м. расположатся три бассейна, в том числе и уникальный бассейн для грудничков, залы для силовых и групповых тренировок, а так же уличная площадка для игровых видов спорта и занятий Outdoor. Магазины, косметология, салоны красоты и спа-комплекс с настоящей русской печью и уникальной зоной хамама в пешей доступности избавят от необходимости тратить драгоценное время на дорогу. А если захочется прогуляться – в шаговой доступности все красоты старого города: историческая архитектура, уютные улочки и зеленые скверы с фонтанами, гастрономические заведения и бутики, музеи, театры, туристические объекты.

Если вы хотите воспользоваться своей «Привилегией» и купить квартиру в одном из лучших строящихся жилых комплексов страны**, вас ждут в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78, ул. Коммунистическая, 107, ул. Энтузиастов, 20/1 и в мобильном офисе продаж в ТЦ «Мега».

Задать интересующие вас вопросы вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111.

* Количество квартир, участвующих в акции, ограничено. Наличие и условия узнавайте в офисе продаж. Не является публичной офертой.

** По итогам федеральной премии недвижимости Urban Awards 2019.