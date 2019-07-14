На фестиваль ловли раков в Башкирию приехали туристы из разных регионов и стран

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УФА, 14 июл 2019. /ИА «Башинформ», Рушана Ибраева/.

В Башкирии прошёл третий уникальный фестиваль ловли раков «Иштуган». Такого фестиваля, когда участники сами делают раколовки из подручных материалов и сами ловят раков, больше нигде в мире, по словам организаторов, не проводится. Поэтому на базу Иштуган в Мелеузовский район Башкирии приезжают из Ярославля, Набережных Челнов, Екатеринбурга и многих других городов России. В этом году были и иностранные участники, в частности, студенты из Индии, которые внесли определённый колорит, выступив на концерте и научив традиционной индийской игре всех желающих.

Всего на фестиваль приехали более пятисот участников. Помимо ловли раков они могли принять участие в 180 активностях: мастер-классах, квестах, соревнованиях. Это и изготовление поделок от различных мастерских из Мелеуза, Салавата, Уфы, и экологический квест от фонда «Твердая почва», и полоса препятствий от мелеузовского турклуба, катание по озерам на SUP-бордах, катание на лошадях, общение с домашними животными — осликом, теленком, ягнятами, мастер-классы от Национального парка «Башкирия» — «Следы бобра», «Травы Башкирии», «Башкирский мед».

Основные мероприятия были связаны, конечно, с главным героем фестиваля — раком. Это и рачьи бега, и дегустация раков от раковарни «Ивана Ракова», мастер-класс по изготовлению раколовок, подъем ловушек из воды и подсчёт улова. Самый крупный из пойманных раков весил 84 грамма. Самый большой улов оказался у гостей из Набережных челнов — 1513 грамм. Многие участники выпустили пойманных раков обратно в озеро.

Фестиваль является дипломантом Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в 2018 году. По словам идейного вдохновителя фестиваля Рины Гринберг, на рекламу фестиваля было потрачено всего 900 рублей, участники узнавали про него из соцсетей и новостей.

В эти дни в Башкирии проводится несколько различных крупных мероприятий, и фестиваль ловли раков стал одним из самых разнообразных по географии участников. Его можно уже назвать межрегиональным. Один из факторов успеха фестиваля, помимо необычной идеи — добрая спокойная семейная атмосфера. Большинство участников приехали с детьми. Несмотря на отсутствие запретов алкоголя, на площадке совсем не было пьяных. Закончился фестиваль выступлением рок-групп, родители подпевали и танцевали, дети играли тут же на хорошо оборудованной детской площадке.

В этом году фестиваль проводится при поддержке госкомитета по предпринимательству и туризму. На площадке организаторам помогали волонтёры из Салавата. Ключевая роль в успешности фестиваля принадлежит культурному рыбному хозяйству «Иштуган». Под руководством Сергея Колесникова на берегах карьеров, превратившихся а озера, создана современная инфраструктура для отдыха: круглогодичные гостевые дома с удобствами, кафе, пирсы, сцена, шатры. База рассчитана на 1200 человек.

Рина Гринберг, придумавшая фестиваль, на этом останавливаться не собирается. Есть идея проводить фестиваль ловли раков осенью, когда туристическая активность населения идет на спад, а природа продолжает радовать яркими красками и красивыми видами. Благо, раков можно ловить, пока озера не замёрзнут.