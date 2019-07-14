Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.02

EUR 71.01

14 июля Воскресенье

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии в ближайшие три дня будет жарко и дождливо

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии в ближайшие три дня будет жарко и дождливо Фото: автор

УФА, 14 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в ближайшие три дня будет жарко и дождливо. По данным синоптиков, в воскресенье, 14 июля, ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, грозы, днем локально град. Ветер юго-западный умеренный, шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха днем составит +23,+28 градусов, по юго-востоку до +33.

В понедельник, 15 июля, пройдут кратковременные дожди, местами небольшие. Локально ливни, грозы, днем град. Ветер северный умеренный, при грозе шквалистое усиление ветра до сильного. Столбики термометров ночью покажут +14,+19, днем +20,+25, по востоку до +30.

Во вторник, 16 июля, ночью пройдут небольшие кратковременные дожди, по северо-западу до умеренных, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью составит +12,+17, днем +24,+29.

Теги: прогноз погоды
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Радий Хабиров в Чишмах посетил мечеть и православный храм
В ходе своей рабочей поездки по Чишминскому району Радий Хабиров посетил мечеть имени Хаджи Хусейн-бека и православный Успенский храм. Имам-мухтасиб Чиш
Врачи Чишминской больницы попросили у Радия Хабирова компьютерный томограф
Главный врач Чишминской районной больницы Камиль Яппаров во время общения с Радием Хабировым рассказал о том, что лечебное заведение нуждается в аппарат
В Башкирии большегруз столкнулся со спецмашиной, есть жертвы
В Стерлитамакском районе Башкирии на 112-м километре автодороги Уфа-Оренбург произошло ДТП. Большегруз Volvo с цистерной столкнулся с микроавтобусом УА
На Чишминском сахарном заводе продолжается модернизация производства
В модернизацию Чишминского сахарного завода будет вложено 452 миллиона рублей, из них 102 миллиона - средства республиканского бюджета. Эти инвестиции
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть