Фото: автор В Башкирии в ближайшие три дня будет жарко и дождливо Фото: автор

УФА, 14 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в ближайшие три дня будет жарко и дождливо. По данным синоптиков, в воскресенье, 14 июля, ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, грозы, днем локально град. Ветер юго-западный умеренный, шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха днем составит +23,+28 градусов, по юго-востоку до +33.

В понедельник, 15 июля, пройдут кратковременные дожди, местами небольшие. Локально ливни, грозы, днем град. Ветер северный умеренный, при грозе шквалистое усиление ветра до сильного. Столбики термометров ночью покажут +14,+19, днем +20,+25, по востоку до +30.

Во вторник, 16 июля, ночью пройдут небольшие кратковременные дожди, по северо-западу до умеренных, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью составит +12,+17, днем +24,+29.