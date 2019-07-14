Фото: скриншот с видео Участники «Мораҙым-FEST-2019» выполнили массовое берпи Фото: скриншот с видео

УФА, 14 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

На республиканский йыйын башкирской молодежи «Мораҙым — FEST — 2019», который проходит в эти выходные на территории природного парка «Мурадымовское ущелье» приехали участники из Уфы, Мелеуза, Сибая, Стерлитамака, Салавата, Белорецкого, Ишимбайского, Куюргазинского и Гафурийского районов. Участники живут в палатках, по утрам для них проводят зарядку.

Утром 13 июля участники выполнили сложный элемент из кросс-фита — приседания с прыжком вверх.

Кроме этого, в программе фестиваля — конкурсы и развлечения: массовые народные игры (бой мешками на бревне, рыбная ловля, перетягивание каната), спортивные игры.

Гвоздем программы стал турнир по дебатам на башкирском языке. Участники озвучили назревшие проблемы и предложили возможные варианты их решения.

Хэдлайнерами культурной программы стали группа «Зайнетдин», «Бәхетле» и MC BASH.