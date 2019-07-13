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13 июля Суббота

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Ричард Смит дал высокую оценку прошедшим в Уфе 53-м летним Международным детским играм

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

Ричард Смит дал высокую оценку прошедшим в Уфе 53-м летним Международным детским играм Фото: администрация Уфы

УФА, 13 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Подготовка была очень серьезной, инфраструктура, проведение соревнований, спортсооружения, обслуживание игр – все оказалось великолепно. Теперь у Уфы есть полторы тысячи послов, которые расскажут всему миру, какой столица Башкортостана прекрасный город».

Об этом заявил генеральный секретарь Международных детских игр Ричард Смит на итоговой пресс-конференции после завершения соревнований.

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин поздравил спортсменов с отличными результатами, поблагодарил тренеров, комитет МДИ и генерального спонсора игр – ПАО «Газпром», а также всех журналистов за информационное сопровождение соревнований.

«Мы постарались сделать все, чтобы участникам соревнований и гостям города было комфортно и безопасно», — отметил он.

В общей сложности уфимцы завоевали 25 медалей, в том числе – восемь золотых, шесть серебряных и 11 бронзовых.

Всего было разыграно 88 комплектов наград по девяти видам спорта. Окончательные итоги соревнований будут подведены позднее.

Юный посол «Футбола для дружбы», уфимский спортсмен Альберт Зиннатов поблагодарил организаторов от имени всех ребят за яркие и интересные соревнования. Он также отметил, что счастлив представлять свой родной город Уфу как единственный город, которому выпала честь принять как зимние, так и летние Международные детские игры. Как посол программы «Футбол для дружбы» Альберт Зиннатов отметил, что такие международные проекты помогают детям по всему миру быть услышанными, проявлять свои способности и прокладывать дорогу в успешное будущее.

Теги: МДИ
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