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13 июля Суббота

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров: В Башкирии органично переплетаются все мировые религии

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков, ИА «Башинформ»

Фото: Олег Яровиков, ИА «Башинформ»

ЧИШМЫ, 13 июл 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

XVI ежегодный республиканский сход мусульман, посвященный памяти имама Хусейн-бека, проходит сегодня, 13 июля, в поселке Чишмы.

В его рамках состоялся межрегиональный детско-юношеский конкурс «Я познаю Ислам».

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров, выступая перед имамами Башкортостана, отметил, что для республики вопрос межнационального и межконфессионального общения является основополагающим.

«Я всегда с гордостью говорю, что в нашей республике удивительно и органично переплетаются все мировые религии. Я хотел поблагодарить всех священнослужителей, за то, что боретесь за души наших людей, просветляете их мысли и сердца, помогаете воспитывать достойных граждан нашей страны», — сказал Радий Хабиров.

По мнению председателя Центрального духовного управления мусульман России, Верховного муфтия Талгата Таджуддина, сегодня в обществе востребована справедливость и вера в добро и милосердие. Именно об этом проповедовал имам Хусейн-бек.

Хусейн-бек, сын Омар-бека родился в начале XIV века в Туркестане. В молодости поступил в местное медресе, где изучил мусульманское право и вступил в суфийское братство Ясавия.

В начале XIV века башкирский хан Барач обратился в Туркестан с просьбой прислать в башкирские земли человека, который смог бы проповедовать ислам. В земли башкир был направлен Хусейн-бек.

В башкирских землях он стал духовным судьей и носил титул кади.

Когда Хусейн-Бек достиг определённых успехов на миссионерском поприще, он отправился в путешествие для совершения обрядов Хаджа. Из Мекки он вернулся с ореолом почёта и титулом «Хаджи» теперь он – Хаджи Хусейн-бек, всеми признанное духовное лицо, становится Имамом, духовным главой мусульман Башкирии.

Хусейн-бек до самой смерти находился при ставке Хана. Он умер в 1341-42 году и был похоронен рядом с озером Акзират, на небольшом холме.

Место его захоронения — мавзолей Хусейн-бека — находится на кладбище Акзират посёлка Чишмы Чишминского района. Его персона золотыми буквами вписана в историю ЦДУМ России, а его мавзолей по праву считается мусульманской святыней.

Теги: сход мусульман, религия
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