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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров в ходе рабочей поездки по Чишминскому району посетил местный ФОК

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков, ИА «Башинформ»

Радий Хабиров в ходе рабочей поездки по Чишминскому району посетил местный ФОК Фото: Олег Яровиков, ИА «Башинформ»

ЧИШМЫ, 13 июл 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Открытый пять лет назад физкультурно-оздоровительный комплекс в Чишмах стал очередным пунктом рабочей поездки врио главы Башкирии Радия Хабирова в Чишминский район.

Руководителю республики рассказали, что площадь спортивного объекта составляет более пяти тысяч квадратных метров.

Здесь есть 25-метровый бассейн, тренажёрный и спортивный залы, столовая и медпункт. За одну смену он сможет принимать 112 человек, в том числе детей с ограниченными возможностями.Средства на его строительство и оснащение оборудованием — почти 165 миллионов рублей — выделила компания «Башнефть». Физкультурно-оздоровительный комплекс является базой для занятий воспитанников детско-юношеской спортивной школы Чишминского района. Здесь ребята могут заниматься волейболом, футболом, баскетболом, хоккеем, плаванием, легкой атлетикой и другими видами спорта. Спортивный объект работает с 7 утра до 11 вечера и всегда загружен. Радий Хабиров осмотрел спортивные залы комплекса, пообщался со спортсменами. По его словам, «занятия физкультурой и спортом крайне важны для молодого поколения, чтобы они выросли крепкими и здоровыми людьми. Задача государства — обеспечить достойные условия для этого».

Напомним, руководитель республики поставил задачу до 2024 года построить бассейны в 16 муниципалитетах, которые еще не имеют их.

Теги: физкультура и спорт, ФОК, рабочая поездка
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