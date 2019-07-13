Радий Хабиров в Чишмах посетил мечеть и православный храм

Фото: Олег Яровиков, ИА «Башинформ»





















Фото: Олег Яровиков, ИА «Башинформ»

ЧИШМЫ, 13 июл 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В ходе своей рабочей поездки по Чишминскому району Радий Хабиров посетил мечеть имени Хаджия Хусаин-бека и православный Успенский храм. Имам-мухтасиб Чишминского района Зуфар-хазрат рассказал руководителю республики, что мечеть была построена в 2014 году.

Местная мусульманская религиозная организация «Махалля», относится к Центральному духовному управлению мусульман России. В мечети имеются женский и мужской залы. Работает воскресная школа для всех желающих. При мечети действует кризисный центр помощи нуждающимся. Здесь также ежегодно проводится республиканский сход мусульман, посвященный памяти имама Хаджи Хусейн-бека. Радий Хабиров оставил свои пожелания в книге почетных гостей, где написал: «Спасибо за удивительной красоты мечеть. Храни Вас Всевышний! Мир вам и вашим домам!».

Руководитель региона побывал и в Успенском храме Салаватской епархии Уфимской митрополии, которая находится недалеко от мечети. Храм был построен на месте небольшой деревянной церкви. Экскурсию провел благочинный Чишминского округа и настоятель Храма Успения Пресвятой Богородицы в Чишмах протоиерей Владимир Жданов. Руководителя Башкортостана проводили колокольным звоном.

«Вот какая-то такая у меня получилась суббота... Потянула немного от мирских дел к мыслям о душе и сердце... В Чишмах (и это характерно для многих городов и сел республики) мусульманский храм и православный совсем рядышком, прямо через дорогу. Оба чистенькие и ухоженные. Но самое главное — в обоих светлые, настоящие православный батюшка и муфтий... Так мы и будем жить в мире и согласии... PS. деловую часть тоже отработали. Район удивил порядком, экономической перспективой и желанием развиваться. Есть и проблемы. Будем решать и помогать», — написал Радий Хабиров на своей странице в Facebook.