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13 июля Суббота

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе состоится церемония закрытия Международных детских летних игр

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе состоится церемония закрытия Международных детских летних игр Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 июл 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В субботу, 13 июля, в Уфе пройдет торжественная церемония закрытия Международных детских летних игр.

На заключительном мероприятии состоится передача звания хозяина летних Игр от Уфы венгерскому городу Кечкемету.

Церемония начнется с шествия спортивных делегаций от площади Салавата Юлаева по ул. З. Валиди до нижней площадки парка «Ватан».

Зрителям продемонстрируют видеохронологию спортивного форума, где будут собраны самые яркие моменты соревнований в Уфе. На закрытии запланированы праздничный салют и развлекательная программа.

Начало в 19 часов. Для гостей и участников мероприятия выступят популярный российский диджей Леонид Руденко и заслуженный артист Республики Башкортостан Elvin Grey. Вход свободный.

Теги: Международные детские игры
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