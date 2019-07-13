В Уфе состоится церемония закрытия Международных детских летних игр
В Уфе состоится церемония закрытия Международных детских летних игр Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 13 июл 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
В субботу, 13 июля, в Уфе пройдет торжественная церемония закрытия Международных детских летних игр.
На заключительном мероприятии состоится передача звания хозяина летних Игр от Уфы венгерскому городу Кечкемету.
Церемония начнется с шествия спортивных делегаций от площади Салавата Юлаева по ул. З. Валиди до нижней площадки парка «Ватан».
Зрителям продемонстрируют видеохронологию спортивного форума, где будут собраны самые яркие моменты соревнований в Уфе. На закрытии запланированы праздничный салют и развлекательная программа.
Начало в 19 часов. Для гостей и участников мероприятия выступят популярный российский диджей Леонид Руденко и заслуженный артист Республики Башкортостан Elvin Grey. Вход свободный.