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13 июля Суббота

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров в поселке Чишмы оценил ход ремонта по программе «Башкирские дворики»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков, ИА «Башинформ»

Фото: Олег Яровиков, ИА «Башинформ»

УФА, 13 июл 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В поселке Чишмы Чишминского района Башкирии продолжается комплексный ремонт подъездов многоквартирных домов в рамках республиканской программы «Башкирские дворики».

Руководитель республики зашел в один из подъездов дома №19 по улице Гизатуллина, где продолжаются ремонтные работы.

Стоимость ремонта одного из подъездов оценивается в 330 тысяч рублей. Всего на пять подъездов планируется потратить 1,65 млн рублей.

Представитель подрядной организации заверил Радия Хабирова, что ремонт подъездов будет завершен к 1 октября. Руководитель региона поинтересовался видами проводимых ремонтных работ, пообщался с малярами и штукатурами, работающими на объекте.Глава администрации Чишминского района Флюр Уразметов рассказал, что в июле начинается благоустройство дворовых территорий трех домов в рамках республиканской программы «Башкирские дворики». Примерная стоимость контракта составит 6,7 млн рублей. В этих же дворах будут установлены современные, безопасные и комфортабельные детские площадки.

Радий Хабиров обратил внимание муниципальных властей на то, чтобы все работы по благоустройству дворов и ремонту подъездов были проведены в указанные сроки с учетом пожеланий жителей. Особое внимание должно быть уделено качеству ремонта.

Теги: Радий Хабиров, благоустройство
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