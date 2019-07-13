Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.02 ↑

EUR 71.01 ↓

13 июля Суббота

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе волонтеры и врачи очистили территорию парка в районе Трамплина от валежника

ОБЩЕСТВО
Фото: Вероника Трегубова

В Уфе волонтеры и врачи очистили территорию парка в районе Трамплина от валежника Фото: Вероника Трегубова

УФА, 13 июл 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Волонтеры проекта «Добрые эко-уроки», врачи городских больниц №5 и №21 в восьмой раз очищают лесополосу «Трамплина» от валежника.

Акция состоялась в субботу, 13 июля.

«Валежник вывозим на частный полигон био-удобрений в поселок Карамалы, чтобы этот мусор пошел на пользу людям», — сообщила агентству «Башинформ» руководитель проекта Вероника Трегубова.

Волонтеры благодарят администрацию Октябрьского района Уфы — в помощь волонтерам предоставили два грузовика «КамАЗ», а также выражают признательность заведующему лабораторией ГКБ №5 Киму Фаткуллину.

«В свое свободное время врачи, люди благородной профессии, делают это для всех, чтобы жителям стало лучше жить, удобнее гулять», — говорит Вероника Трегубова.

В планах проекта с помощью волонтеров сделать на «Трамплине» эко-просветительский парк с летним кинотеатром и «говорящими» скамейками, которые будут рассказывать про уникальность природы и о том, как простые привычки могут значительно изменить экологическую ситуацию к лучшему. «На скамейке будут установлены датчики давления, человек садится и скамья начинает диалог с ним диалог. Планируется проводить тут просветительские и спортивные мероприятия», — рассказала Вероника Трегубова.

За один день силами врачей и волонтеров удалось собрать и вывезти на полигон два грузовика валежника.

Теги: благотворительность, волонтеры, экология
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Родные и близкие простились с жительницей Уфы, погибшей в Греции
В селе Михайловка Уфимского района 11 июля родные и близкие простились с погибшей в Греции жительницей Уфы Альмирой З. Девушку похоронили на Северном кл
В Башкирии в ДТП пострадали шесть человек: женщину с малолетним ребенком госпитализировали
В Башкирии на трассе Уфа - Оренбург, в районе деревни Локотки, днем 12 июля произошло серьезное ДТП. По предварительным данным ГИБДД РБ, столкнулись Vol
В Башкирии незакрепленная скамейка рухнула на 2-летнего мальчика и сломала ему руку
Следственный отдел в Ишимбае по факту травмирования малолетнего ребенка возбудил уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторо
«Брызнули из баллончика и совершили наезд»: в Уфе произошло нападение на полицейских
В Уфе совершено нападение на полицейских. Инцидент произошел утром 10 июля. При патрулировании улицы Пушкина стражи порядка обратили внимание на двух по
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть