Фото: Вероника Трегубова В Уфе волонтеры и врачи очистили территорию парка в районе Трамплина от валежника Фото: Вероника Трегубова

УФА, 13 июл 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Волонтеры проекта «Добрые эко-уроки», врачи городских больниц №5 и №21 в восьмой раз очищают лесополосу «Трамплина» от валежника.

Акция состоялась в субботу, 13 июля.

«Валежник вывозим на частный полигон био-удобрений в поселок Карамалы, чтобы этот мусор пошел на пользу людям», — сообщила агентству «Башинформ» руководитель проекта Вероника Трегубова.

Волонтеры благодарят администрацию Октябрьского района Уфы — в помощь волонтерам предоставили два грузовика «КамАЗ», а также выражают признательность заведующему лабораторией ГКБ №5 Киму Фаткуллину.

«В свое свободное время врачи, люди благородной профессии, делают это для всех, чтобы жителям стало лучше жить, удобнее гулять», — говорит Вероника Трегубова.

В планах проекта с помощью волонтеров сделать на «Трамплине» эко-просветительский парк с летним кинотеатром и «говорящими» скамейками, которые будут рассказывать про уникальность природы и о том, как простые привычки могут значительно изменить экологическую ситуацию к лучшему. «На скамейке будут установлены датчики давления, человек садится и скамья начинает диалог с ним диалог. Планируется проводить тут просветительские и спортивные мероприятия», — рассказала Вероника Трегубова.

За один день силами врачей и волонтеров удалось собрать и вывезти на полигон два грузовика валежника.