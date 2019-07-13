В Уфе могут запустить аппаратный комплекс по распознаванию лиц
УФА, 13 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.
На улицах уфимского Инорса могут запустить программно-аппаратный комплекс для сбора и обработки информации «Протокол».
Генеральный директор АО «Форт Диалог» Кирилл Полетаев представил предложения по расширению функционала программно-аппаратного комплекса на инвестчасе в Правительстве республики.
Планируется, что в рамках проекта «Умный город» он позволит идентифицировать людей по лицам, выявлять среди прохожих разыскиваемых лиц, оповещать жителей в экстренных случаях и решать другие задачи в сфере повышения безопасности граждан. Пилотную версию предлагается реализовать в уфимском микрорайоне Инорс.Суммарный объем вложений ориентировочно составит 115 млн рублей. Кроме использования собственных средств, разработчик планирует привлекать федеральные гранты.Радий Хабиров поручил Госкомитету РБ по информатизации доработать идею и представить конкретный проект.