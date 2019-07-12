Фото: ИА «Башинформ» В 133 школах Башкирии создадут базу для реализации нацпроекта «Образование» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В 133 школах Башкирии будет создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в рамках национального проекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

В 133 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, будет создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 60 тысяч детей. В 63 школах будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.

Условия для занятия физической культурой и спортом будут созданы в 46 школах, расположенных в сельской местности. В 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, будет обновлена материально-техническая база («Современная школа»).

Также запланировано создание Регионального модельного центра дополнительного образования Республики Башкортостан и создание регионального центра по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи.