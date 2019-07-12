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12 июля Пятница

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Волонтеры рассказали, как нашли 67-летнего пенсионера спустя неделю после пропажи

ОБЩЕСТВО

УФА, 12 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Волонтеры добровольного поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан» рассказали, как нашли 67-летнего пенсионера из Октябрьского спустя неделю после пропажи.

«Акимов Николай Васильевич лежал в лесу и тихо дожидался своей смерти. У него уже не было надежды на то, что его спасут, ведь лежал он на мокрой и холодной земле целую неделю и никто не приходил ему на помощь, даже на его зов», — пишут волонтеры на официальной странице отряда.

2 июля 2019 года Николай Акимов попал в больницу г. Октябрьского по скорой. Но госпитализация не последовала, и пожилого человека отправили одного домой. Новость о том, что пропал человек, поступила в отряд 7 июля.

Был запущен инфопоиск, который не дал результатов, поисковики решили запустить автономную группу — они прочесали лес вокруг больницы и просматривали камеры.

В 20:30 по местному времени первая группа нашла пенсионера практически у территории больницы, из которой он вышел 2 июля.

«То, что он выжил, несмотря на холод по ночам, дожди, сырость, его состояние здоровья — это настоящее чудо», — считают поисковики.

Как выяснилось, в дороге пожилому человеку стало плохо — он упал на траву недалеко от больничного корпуса и не смог уже подняться и даже позвать на помощь.

Спикер республиканского парламента Константин Толкачев на своей странице в «Фейсбуке» отреагировал на случившееся крайне негативно и призвал работников здравоохранения нарушить молчание и объяснить, как это все могло произойти, а депутатов-медиков провести тщательное расследование инцидента.

Теги: поиск пропавших
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