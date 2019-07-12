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В Башкирии незакрепленная скамейка рухнула на 2-летнего мальчика и сломала ему руку

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии незакрепленная скамейка рухнула на 2-летнего мальчика и сломала ему руку Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Следственный отдел в Ишимбае по факту травмирования малолетнего ребенка возбудил уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

По информации пресс-службы регионального Следкома, в мае 2019 года во дворе одного из многоквартирных домов около детской игровой площадки на руку двухлетнему мальчику упала скамейка. Ребенку был причинен тяжкий вред здоровью в виде перелома плечевой кости.

«Установлено, что работники, занимавшиеся установкой скамеек по договору с управляющей компанией, допустили нарушения требований ГОСТ, не закрепив надлежащим образом скамейку, чтобы обеспечить безопасность играющих детей», — проинформировали в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при монтировании и эксплуатации придомового оборудования.

Теги: ЧП, дети, благоустройство, ЖКХ
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