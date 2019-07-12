Фото: ИА «Башинформ» Житель Башкирии едва не умер у больницы: спикер парламента призвал медиков к ответу Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В башкирском городе Октябрьский около больницы лежал и ждал помощи целую неделю 67-летний Николай Акимов. По данным СМИ, 2 июля он пришел на прием к врачу и пожаловался на самочувствие, но медики не стали оказывать ему помощь и отправили домой. Пенсионеру по пути стало плохо — он упал на траву недалеко от больничного корпуса и не смог уже подняться и даже позвать на помощь. Родные и волонтеры бросились на его поиски и нашли пожилого мужчину изможденным и обезвоженным 9 июля.

Спикер республиканского парламента Константин Толкачев на своей странице в «Фейсбуке» отреагировал на случившееся крайне негативно и призвал работников здравоохранения нарушить молчание и объяснить, как это все могло произойти, а депутатов-медков провести тщательное расследование инцидента.

«Всей душой сочувствую Николаю Акимову из Октябрьского и его родственникам. Сегодня из СМИ узнал, что пенсионер, которому отказали в госпитализации, неделю пролежал на земле неподалеку от больницы, — написал председатель Госсобрания РБ. — Несмотря на то, что человек, можно сказать чудом, нашелся и жив, сложно говорить о хэппи энде. Хорошо, что в республике есть волонтеры, всегда готовые прийти на помощь. Но остается много вопросов к работникам системы здравоохранения. Медики никаких разъяснений пока не дали. Считаю, что отмалчиваться в подобной ситуации недопустимо. Если действительно имело место недобросовестное исполнение обязанностей, виновные должны понести соответствующее наказание».

Константин Толкачев напомнил о том, что быть врачом – это не просто работа, а призвание.

«Считаю, что в этой истории пока рано ставить точку. В Государственном Собрании немало депутатов-медиков. Попрошу их провести независимое расследование случившегося, поработать с коллегами, добровольцами, семьей Николая Акимова, дать объективную оценку случившегося, донести информацию до широкой общественности через СМИ и социальные сети», — подчеркнул спикер регионального парламента.