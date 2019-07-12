Фото: автор Жителей Башкирии в выходные ожидает сильная жара до +39 градусов, шквалистый ветер и грозы Фото: автор

УФА, 12 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об опасном явлении: днем 13 июля по юго-востоку республики ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +39 градусов. Прогнозируются и неблагоприятные явления в виде шквалистого усиления ветра при грозах до 15-20 м/с.

По данным синоптиков, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, местами небольшие, по северо-западу республики ливни, по юго-востоку – без осадков, в отдельных районах грозы, днем локальный град. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +16,+21 градусов, днем +24,+29, по юго-востоку республики +34,+39.

На отдельных участках автодорог ночью и утром туман с видимостью 500 метров и менее.

В Уфе с 20.00 часов 12 июля до 20.00 часов 13 июля прогнозируются облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, местами небольшие, грозы, днем локально град. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, при грозе шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +18,+20, днем +27,+29.