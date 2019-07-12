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12 июля Пятница

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Дуванском районе Башкирии открылся новый модульный ФАП

ОБЩЕСТВО
Фото: Минздрав РБ

Фото: Минздрав РБ

УФА, 12 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В селе Сикияз Дуванского района Башкирии 11 июля открыли модульный ФАП. По данным пресс-службы Минздрава РБ, в новом фельдшерско-акушерском пункте, площадью 65 квадратных метров, созданы комфортные условия для пациентов и персонала.

Есть кабинет приема фельдшера, процедурный, прививочный кабинеты, комната ожидания для посетителей, смотровой кабинет, щитовая, санитарно-бытовые комнаты.

Современное здание оснащено необходимой медицинской мебелью и оборудованием: электрокардиографом, пульсоксиметром, дефибриллятором, глюкометром, стерилизатором, тонометром, гинекологическим креслом, холодильником для лекарственных препаратов и другой техникой.

«Строительство и монтаж ФАПа, проведение электричества, весь необходимый инвентарь, оборудование и мебель закуплены за счет средств республиканского бюджета. Водоснабжение и проведение канализации выполнены за счет администрации района, — сообщил представитель ведомства. — Здание открыто в рамках программы развития здравоохранения Республики Башкортостан».
Первичную медико-санитарную помощь в Сикиязском ФАПе будут получать более 916 человек, в том числе 230 детей.

Отмечается, что еще один ФАП открылся в деревне Усть-Аяз Дуванского района.

Теги: ФАП, медицина
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