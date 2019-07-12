Фото: Уфимский городской планетарий Время загадывать желания: начинается период летних звездопадов Фото: Уфимский городской планетарий

УФА, 12 июл 2019. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

С 12 июля по 23 августа ежегодно наблюдается метеорный поток Южные Дельта Аквариды. Пик его активности придется на ночь 29-30 июля.

По информации Уфимского планетария, свое название Дельта Аквариды, как и другие метеорные потоки, получил по созвездию, в котором находится радиант потока – созвездию Водолея. Радиант — это точка, из которой, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры.

Предполагается, что прародительницей потока является короткопериодическая комета Макхольца, открытая в 1986 году Дональдом Макхольцом и совершающая оборот вокруг Солнца за 5 лет.

Южные Дельта Аквариды не очень активный поток, даже в максимуме наблюдается 15-20 метеоров в час. Наблюдать метеоры лучше после полуночи, когда созвездие Водолея, которое не так высоко располагается над нашим горизонтом, поднимется повыше.

Как и все метеорные потоки, Южные Дельта Аквариды нужно наблюдать за городом — подальше от городской засветки неба, советуют специалисты.