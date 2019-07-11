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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Эльвира Аиткулова: Всемирный курултай башкир – это открытая система

ОБЩЕСТВО

УФА, 11 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Всемирный курултай башкир – это открытая система, считает председатель Президиума МСОО «Всемирный курултай башкир» (ВКБ) Эльвира Аиткулова. «Мы рады видеть в своих рядах всех, кто готов работать и созидать во благо башкирского народа», — заявила она в ходе круглого стола по взаимодействию организации со СМИ.

«В век информационных технологий ВКБ должен работать в формате проектного офиса, куда стекаются самые разные идеи и предложения. Мы будем рады всем, кто хочет быть полезными республике своим реальными делами. Только объединившись, мы сможем добиться реализации поставленных перед курултаем задач», — подчеркнула руководитель организации и призвала представителей СМИ быть более инициативными.

Эльвира Аиткулова обратилась к руководителям республиканских СМИ активнее принимать участие во всех мероприятиях, организованных ВКБ, в том числе на запланированных на эту осень Днях башкирской культуры и просвещения в субъектах РФ, республиканском конкурсе «Трезвое село-2019».

«Есть предложение сделать тематические рубрики или даже целые полосы, посвященные этим проектам. Также в рамках выездных мероприятий можно устроить презентации наших национальных газет и журналов. Организовать подписную компанию в соседних регионах. Такой формат совместной работы позволил бы сделать наши встречи более результативными», — озвучила варианты взаимодействия лидер ВКБ.

В поддержку Эльвиры Аиткуловой выступила и председатель комиссии исполкома Всемирного курултая башкир по культуре и СМИ, журналист Танзиля Ульмасбаева. Она отметила, что сегодня СМИ имеют достаточно большое влияние и Всемирный курултай башкир должен использовать этот инструмент.

«Какими бы проекты ВКБ не были грандиозными, без СМИ их значимость будет существенно ниже. Мы это понимаем и заявляем, что абсолютно открыты для всех и каждого. Мы готовы рассматривать любые предложения», — обратилась она к коллегам.

В свою очередь, присутствующий на встрече руководитель Агентства по печати и СМИ РБ Борис Мелкоедов обратил внимание на необходимость объективного освещения работы ВКБ и доступность передаваемой информации. «ВКБ должен активно использовать в своей работе не только традиционные СМИ – телевидение, газеты и журналы, но и интернет», — напомнил он.

Также Борис Мелкоедов предложил составить подробный медиаплан мероприятий курултая башкир с контактными данными организаторов, который бы всегда был в открытом доступе и оперативно обновлялся.

Теги: курултай башкир, СМИ
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