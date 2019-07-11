В Учалинском районе Башкирии открылся новый фельдшерско-акушерский пункт
УФА, 11 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.
В деревне Сайтаково Учалинского района Башкирии открылся новый фельдшерско-акушерский пункт.
Новое здание медучреждения отвечает всем современным требованиям, оснащено необходимым оборудованием, мебелью. Отопление здесь электрическое, есть водоснабжение.
В фельдшерско-акушерском пункте будет обслуживаться около 300 жителей деревни Сайтаково, в том числе 70 детей. По графику также будут вести выездной прием терапевт, педиатр и узкие специалисты.