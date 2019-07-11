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11 июля Четверг

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Жители Башкирии вылетят в Анталью с задержкой более восьми часов

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Жители Башкирии вылетят в Анталью с задержкой более восьми часов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жители Башкирии отправятся на отдых из Уфы в Анталью с задержкой более чем на восемь часов.

Как сообщает пресс-служба уфимского авиаузла, рейс авиакомпании Ред Вингс WZ-4007 из Уфы в Анталью вылетит в 12.25 местного времени вместо планируемых ранее 03.35 из-за изменений в плане полёта по решению авиакомпании.

Предварительное время задержки составит 8 часов 50 минут. Горячее питание, напитки и размещение в отеле авиакомпания предоставит 214-ти пассажирам данного рейса.

Теги: аэропорт
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