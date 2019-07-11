Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии запустили акцию «Помоги собраться в школу» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии стартовала акция по сбору школьных принадлежностей от населения и предприятий «Помоги собраться в школу».

Сбор помощи проводится на базе межрайонных центров «Семья», а также их отделений в городах и районах республики.Канцелярские товары, письменные принадлежности, тетради, принадлежности для рисования, наборы для детского творчества принимаются только в новом виде. Портфели, школьная форма, учебники, художественная литература — в хорошем состоянии либо новые.

Собранные канцелярские товары и школьные принадлежности в конце августа будут переданы детям с ограниченными возможностями здоровья, детям из малообеспеченных многодетных и неполных семей, детям, оставшимся без попечения родителей.