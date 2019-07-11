Дом Михаила Нестерова в Уфе: как знаменитый художник спасал его от разрушения

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

УФА, 11 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Знаменитый художник, уфимец Михаил Нестеров не раз жаловался, что его дом заброшен и приходит в разрушение. Особенно неприятно было, что в его бывшем доме располагалась пивная. Как народный художник республики предлагал спасти это здание, рассказала газета «Красная Башкирия». «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«На улице Зенцова, № 16, маленький белый дом. Этот дом некогда принадлежал художнику Михаилу Васильевичу Нестерову», — пишут в газете 27 ноября 1928 года и отмечают, что «знаменитый художник, уфимец, пользующийся мировой известностью, не раз в беседах жаловался, что дом этот заброшен, приходит в разрушение». Много в этом доме жило квартирантов. Особенно неприятно было Михаилу Васильевичу, что в его бывшем доме располагалась пивная.

В связи с этим известный художник не раз выражал желание, чтобы в этом доме было какое-либо просветительное учреждение, а лучше всего, если бы он был отдан какой-либо художественной организации.

«Мысль эта вполне серьезна, — считают в газете. — Уфимский филиал Ассоциации художников революции — одна из молодых организаций, активных в революции, желал бы взять этот дом в свое ведение». В доме предлагалось устроить учебные и производственные мастерские живописи, библиотеку и общежитие для учащихся художников. Как отмечалось, «Уфимский филиал АХР до сих пор не имеет никакого помещения. Собрания устраиваются в случайных помещениях. Дом Нестерова мог бы быть местом собрания всей художественной и литературной Уфы», — говорится в публикации.

В 1928 году Уфимский филиал АХР обратился по этому поводу в президиум Горсовета. «Ходатайство это необходимо поддержать, и многие товарищи смотрят на дело вполне сочувственно, так как заслуги Нестерова общеизвестны», — отмечают в издании, уточнив при этом, что «Союзный Совнарком, учитывая выдающиеся художественные заслуги Михаила Нестерова, присвоил ему звание народного художника республики».

Напомним, Ассоциация художников революционной России была создана в 1922 году, с 1928-го она стала Ассоциацией художников революции. Основной ее задачей было создание понятных народу произведений, с документальной точностью отражающих советскую действительность. В 1925 году создали Уфимский филиал АХР. Тогда в Уфе регулярно проводились выставки, также члены филиала участвовали в выставке «Жизнь и быт народов СССР» (1926) и юбилейной выставке искусства народов СССР (1927) в Москве. В 1934 году на основе Уфимского филиала АХР был создан Союз художников республики.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.