В Уфе ушел из жизни историк-этнолог Риф Якупов

Фото: ИИЯЛ УФИЦ РАН Фото: ИИЯЛ УФИЦ РАН

УФА, 11 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Научное сообщество Республики Башкортостан понесло невосполнимую утрату. Сегодня, 11 июля, на 60-м году ушел из жизни известный историк-этнолог, талантливый исследователь, доктор исторический наук профессор Риф Якупов. Об этом сообщили в Институте истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук.

Риф Исмагилович Якупов родился 6 августа 1959 года в Стерлитамаке. После окончания в 1985 году Башкирского государственного педагогического института, работал в школе, в вузе прошел путь от лаборанта до доцента. В академических научных учреждениях прошел от аспиранта до заместителя директора по научной работе (Центр этнологических исследований УНЦ РАН), до настоящего времени являлся ведущим научным сотрудником Ордена Знак Почёта Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН.

В сферу научных интересов Рифа Исмагиловича входили этногенез и этническая история народов Волго-Уральской историко-этнографической области, в том числе башкир, татар, тептяр, теория этноса, методология истории, исламоведение и другие направления, которые нашли отражение в 178 научных публикациях и 11 учебно-методических работах. С участием ученого и под его руководством прошло множество этнографических экспедиций.

Научные исследования Рифа Исмагиловича продолжили школу видного ученого историка Раиля Кузеева. В своей докторской диссертации, защищенной в 2001 году в Совете Института этнологии и антропологии РАН (г. Москва), Риф Якупов предложил теоретическую модель генезиса этничности в новое и новейшее время. В дальнейших трудах в качестве важных проблем ученый рассматривал вопросы этнокультурной самоидентификации на современном этапе, вел разработку методологического инструментария изучения этногенетических процессов, поднимал другие малоизученные и актуальные для современной гуманитарной науки темы.

Наряду с научно-исследовательской деятельностью, Риф Исмагилович вел неустанную преподавательскую и научно-организационную деятельность в Российском Исламском университете ЦДУМ, а также сотрудничал с разными вузами республики.

Научное сообщество Республики Башкортостан сохранит светлую память о талантливом ученом, которого особо отличали неизменная благожелательность к людям, терпение и оптимизм в решении задач, выдвинутых научной работой и жизнью, отметили в ИИЯЛ УФИЦ РАН.

Гражданская панихида и прощание с покойным состоятся в пятницу, 12 июля в 10.00 часов в Российском Исламском университете Центрального духовного управления мусульман России по адресу: г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 5.