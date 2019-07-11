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МЧС Башкирии предупреждает о грозах и порывистом ветре

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

МЧС Башкирии предупреждает о грозах и порывистом ветре Фото: автор

УФА, 11 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

МЧС Башкирии предупреждает о грозах и порывистом ветре. По данным синоптиков, с 20.00 часов 11 июля до 20.00 часов 12 июля ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, по северо-западу до умеренного, локально грозы, град. Ветер юго-западный 3-8 м/с, днем при грозе ожидаются порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +11,+16 градусов, днем +21,+26, по югу до +31.

На отдельных участках автодорог ночью и утром прогнозируется туман с видимостью 500-1000 метров.

Теги: МЧС по РБ, предупреждение
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