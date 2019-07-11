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11 июля Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

«Росгосцирк» планирует вложить в реконструкцию Уфимского цирка 1 млрд рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: сайт Главы РБ

Фото: сайт Главы РБ

УФА, 11 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Все жители республики очень переживают за судьбу уфимского цирка. Об этом заявил врио Главы Башкортостана Радий Хабиров во время встречи с и.о. генерального директора «Российской государственной цирковой компании» Владимиром Шемякиным. На встрече в Доме Республики обсуждались вопросы реконструкции здания Уфимского госцирка и развития циркового искусства, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

«Мы очень сильно переживаем за дальнейшую судьбу нашего госцирка. И люди постоянно нас о нём спрашивают, – сказал Радий Хабиров. – Конечно, мы надеемся на вашу поддержку в этом вопросе. Важно, чтобы в таком городе-миллионнике, как Уфа, мы вновь запустили этот важный объект».
Владимир Шемякин сообщил, что «Росгосцирком» разработан алгоритм, по которому планируется реконструировать здание Уфимского цирка. Этот вопрос обсуждался и с министром культуры России Владимиром Мединским, который поддержал проект.

Республике предлагается взять на себя затраты на подготовку необходимой проектной документации по реконструкции здания и вспомогательных помещений, а также благоустройство прилегающей территории. Сама реконструкция будет выполнена за счёт средств «Росгосцирка». Ориентировочная стоимость работ составит порядка 1 млрд рублей.

По словам руководителя Администрации Главы Башкирии Александра Сидякина, рядом с цирком предлагается создать парковую зону.

Справка

Уфимский государственный цирк – филиал «Российской государственной цирковой компании» – работает с ноября 1968 года. В связи со значительным физическим износом здание цирка, которое является памятником архитектуры регионального значения, требует проведения ремонтно-реставрационных работ. В 2017 году решением Октябрьского районного суда Уфы запрещена эксплуатация здания до проведения его реконструкции, а также полной замены конструкций крыши зрительного зала.

Теги: Росгосцирк, Радий Хабиров
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