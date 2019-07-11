ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных и инвалидов

УФА, 11 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по поручению президента РФ подготовили семь предложений по улучшению ситуации в СИЗО.

Как сообщает «ТАСС», Владимир Путин поручил подготовить такие предложения по итогам прошедшего 11 декабря 2018 года заседания СПЧ и представить до 1 июля 2019 года.

Главная идея предлагаемых нововведений — не направлять в следственные изоляторы тех, кого совсем необязательно держать в камере. Например, предлагается установить запрет на арест женщин, имеющих детей до 3 лет, беременных женщин и инвалидов I и II групп. Исключение: подозреваемые и обвиняемые в тяжких и особо тяжких преступлениях либо особо опасные рецидивисты.

В отношении иностранцев, совершивших преступления, предлагается ввести принудительную высылку в качестве нового вида уголовного наказания. В некоторых случаях это будет дополнительное наказание, в некоторых — основное.

Еще одна резонансная инициатива — разрешить начальникам следственных изоляторов не принимать новых арестованных, проходящих по делам средней и небольшой тяжести, если казенный дом переполнен. А суды при избрании меры пресечения должны будут учитывать, насколько заполнены следственные изоляторы в округе.