Фото: скриншот с видео Все проиграл: супруг Луизы Хайруллиной рассказал о том, куда исчезли украденные деньги Фото: скриншот с видео

УФА, 10 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Супруг Луизы Хайруллиной в эфире программы «Пусть говорят» заявил о том, что все украденные деньги он проиграл.

По его словам, деньги выносили из кассы в течение полутора лет, заменяя настоящие деньги фальшивыми банкнотами.

Гости студии сомневаются в подлинности истории Марата Хайруллина, так как не верят в отсутствие контроля и ревизии со стороны руководства банка.

26 мая на семейном совете супруги решили податься в бега. «Выбора не оставалось — или сдаваться, или бежать» — сказал Марат Хайруллин.

Супруги забрали миллион из кассы банка, в школе предупредили о том, что вся семья едет на море, и отправились на природу: три дня жили в палатке на берегу речки.

После того, как стали приезжать туристы, бегляцы поняли что оставаться опасно и решили двумя группами отправится в Казань — предварительно оставив машину в гараже отца Луизы.

В Казани Хайруллины снимали пять квартир, на последней их и нашли. Семья уже понимала, что рано или поздно их найдут, но Марат надеялся отыграться.

В программе участвует адвокат Луизы Руслан Набиев и бывшая коллега Екатерина Саранцева. По ее словам, она знает Луизу около 10 лет и все это время она проявляла себя как отзывчивый, гибкий, ответственный и исполнительный сотрудник и мудрая женщина.

«Это театр абсурда», — говорят гости студии.