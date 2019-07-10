В Уфе заработал самый крупный в Башкирии центр спортивной подготовки

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УФА, 10 июл 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Центр спортивной подготовки открылся в среду, 10 июля, в Уфе.

Центр расположен на въезде в столичный микрорайон Затон и занимает территорию в 13 гектаров. Общая площадь комплекса составляет 37 тысяч квадратных метров. Он сможет вместить более трёх тысяч зрителей. В Центре спортивной подготовки созданы все условия для тренировок: есть три бассейна — на 50, 35 и 12 метров, открытое легкоатлетическое ядро, тренажерные и спортивно-демонстрационные залы, гостиница на 200 мест, столовая и врачебно-восстановительный центр.

«Вдвойне приятно, что новый спортивный объект мы запускаем в день открытия 53-х Международных детских игр. Это значит, тысячи мальчишек и девчонок получают возможность для занятий любимым видом спорта, чтобы стать олимпийскими чемпионами или просто вырасти крепкими и здоровыми гражданами нашей страны», — сказал на торжественной церемонии открытия врио Главы Башкирии Радий Хабиров.

Затраты на строительство Центра спортивной подготовки составили 3,5 млрд рублей, основная часть средств выделена из бюджета республики, объем федерального софинансирования — около 250 млн рублей. Заместитель министра спорта России Сергей Косилов подчеркнул, что новый центр по праву можно назвать одним из лучших спортсооружений страны.

«Здесь будут тренироваться и воспитываться спортсмены с большой буквы, которые, надеюсь, прославят не только Башкортостан, но и всю Россию», — сказал Косилов. После церемонии открытия высокие гости осмотрели спортивное сооружение. Олимпийские чемпионы Александр Карелин, Анастасия Давыдова и Александр Попов пообщались с юными спортсменами, раздали автографы и сфотографировались с ними. Зрители смогли посмотреть небольшое авиационное шоу, прыжки с парашютом и выступления юных спортсменов. Новый спортивный центр в рамках 53-х Международных детских игр примет соревнования по четырем видам спорта: греко-римской борьбе, плаванию, фехтованию и легкой атлетике.