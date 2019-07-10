Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии впервые появится зоогостиница Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 июл 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В башкирском Стерлитамаке откроется гостиница для животных.

В отеле можно будет разместить питомцев на время отъездов в отпуск, за границу, в здравницы, где в основном запрещено совместное нахождение с животными.

«В гостинице имеется 12 стандартных, три люксовых и два полулюксовых номера. В ней работают высококвалифицированные специалисты. Они кормят, гуляют и общаются с животными, следят за их здоровьем и чистотой», — сообщили в пресс-службе Управления ветеринарии Башкирии.

Владельцы животных могут в онлайн-режиме наблюдать за своим питомцем: в зале установлено видеонаблюдение. Также рядом с гостиницей расположена клиника с новейшим специализированным оборудованием для лечения, диагностики и реабилитации животных. В клинике также планируют проводить вакцинации, диспансерное обследование, мониторинг во время беременности, консультации по уходу и содержанию домашних питомцев, производить электронное чипирование животных. В арсенале ветеринаров и методы диагностической визуализации (УЗИ), амбулаторные процедуры, отделение интенсивной терапии, хирургии.