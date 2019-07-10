В Башкирии начнут выпускать аудиокниги для незрячих на 10 языках коренных народов региона

УФА, 10 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане успешно функционируют восемь базовых библиотек по обслуживанию марийского, белорусского, латышского, украинского, мордовского, удмуртского, чувашского, татарского населения. Базовой библиотекой по информационно-библиотечному обслуживанию башкирского населения является Национальная библиотека им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан. Но для незрячих пользователей практически отсутствует возможность «прочитать» книгу на родном языке, а также получить информацию в доступной для незрячих форме об истории и традициях своего народа.

Для решения этой проблемы в Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых началась реализация проекта «Родной земли многоголосье: мультиязыковые аудиокниги для незрячих на языках народов Республики Башкортостан». Проект победил в конкурсе на соискание грантов Главы Республики Башкортостан, направленных на сохранение и развитие государственных языков республики и языков народов Башкортостана.

Как сообщили в Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых (БРСБС), основная цель проекта — обеспечение незрячим и слабовидящим пользователям беспрепятственного доступа к информационным ресурсам, составляющим национальное культурное достояние народов России, в доступных для незрячих форматах.

В ходе реализации проекта предполагается разработать и издать рельефно-графические пособия об основных этнических группах, проживающих в республике, и приобрести мультиязыковые аудиокниги на языках народов Башкортостана для базовых библиотек республики. Аудиокниги на русском и башкирском языках будут записаны с дикторами в БРСБС.

«Реализация проекта позволит обеспечить незрячих пользователей республики мультиязыковыми аудиокнигами произведений авторов на родном языке, покажет яркую этнографическую палитру традиций народов Республики Башкортостан. Проект будет способствовать единению и дружбе народов, расширит представления незрячих пользователей библиотеки и пользователей других регионов о литературе и традициях народов республики, обеспечит устойчивый интерес населения республики к многоязычной культуре проживающих у нас народов», — отметили в библиотеке.

Специалистами БРСБС уже проанализированы информационные запросы незрячих и слабовидящих читателей библиотеки, чтобы составить перечень книг на всех 10 языках коренных народов Республики Башкортостан для их озвучивания и закупки. Одновременно ведется разработка тематических рельефно-графических пособий о народах, проживающих в республике. Планируется к изданию 10 наименований рельефно-графических пособий, по каждому народу. В пособиях найдет свое отражение информация об истоках письменности, о народной кухне, народных обычаях, национальных костюмах, национальных музыкальных инструментах в рельефной графике. Сейчас в библиотеке ищут дикторов для озвучивания книг и записи текстов.