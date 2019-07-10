Фото: Ксения Калинина «Страшно работать»: в Башкирии фельдшера скорой помощи избил агрессивный пациент Фото: Ксения Калинина

УФА, 10 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Стерлитамаке в очередной раз напали на врача скорой помощи. Как рассказали агентству «Башинформ» в пресс-службе регионального профсоюза работников здравоохранения, ночью диспетчеру поступил звонок. Женщина сообщила, что ее муж без сознания. На вызов приехал фельдшер, пациент лежал на полу. По словам жены, ее супруг стоял, а потом упал.

«При осмотре медиком выяснилось, что артериальное давление и сахар у пациента были в норме, признаки инсульта не выявлены. Женщина рассказала, что накануне вечером и до этого муж пил. В это время тот вскочил на ноги, напал на фельдшера и с силой ударил его в живот. Сотрудник скорой помощи попытался защититься, завязалась борьба. Жена повисла на муже, пыталась оттащить его от медика, чтобы остановить избиение. Фельдшер с трудом выскочил из квартиры», — проинформировали в профсоюзе.

Через час поступил новый вызов по тому же адресу. Мужчина жаловался на сильные боли в руке. В этот раз фельдшер скорой помощи приехал вместе с полицейскими.

«Я специально второй раз поехал на вызов: с одной стороны, хотел посмотреть все ли в порядке с больным, с другой — понимал, что тот просто опасен», — сказал пострадавший.

Дверь открыла жена, пьяный мужчина спал. Его разбудили, попытались выяснить, зачем снова вызвали «скорую». Увидев стражей порядка, мужчина испугался, заявил, что фельдшер его избил и у него от этого болит рука. При осмотре телесных повреждений у пациента обнаружено не было. Полицейские вместе с участковым составили акт, жена подтвердила факт нападения и избиения медика.

После возвращения с повторного вызова, уже на станции, фельдшеру, отошедшему от состояния шока, стало плохо. Он обратился в травмпункт городской больницы №1, откуда был госпитализирован в хирургическое отделение с диагнозом «закрытая травма живота». Медик написал заявление в городской отдел полиции о нападении и избиении при исполнении своих служебных обязанностей. Также ему предстоит пройти судмедэкспертизу.

По словам председателя профкома станции скорой медпомощи Стерлитамака Ларисы Галиакберовой, вряд ли пьяный пациент, избивший фельдшера, будет наказан.

«Я работаю старшим фельдшером, сама выезжаю на вызовы, но ни одного случая, хотя бы административного наказания за нападение на сотрудников скорой помощи, не было. В городе только две полностью укомплектованных бригады — кардиологическая и травматологическая, — пояснила она. — Фельдшеры выезжают на вызов одни, без врачей. Пациенты бывают агрессивными, они чувствуют свою безнаказанность. Просто страшно работать. Уходят опытные кадры: фельдшер, получивший травму живота, проработал на скорой больше 20 лет. Неизвестно, сколько он пролежит в больнице, а потом будет лечиться амбулаторно. И останется ли на «скорой» после этого».

Профсоюз медиков обратился в МВД и прокуратуру Башкортостана, потребовав взять под личный контроль этот случай, провести тщательное расследование данного происшествия и других случаев нападения на сотрудников скорой помощи в Стерлитамаке и привлечь виновных к ответственности.