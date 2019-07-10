В России могут начать выделять гранты для преподавателей вузов

УФА, 10 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами Уральского федерального университета во вторник пообещал подумать над возможностью создания отдельных грантов для преподавателей вузов.

«У нас существует целый набор грантовой поддержки, в том числе для молодых исследователей. Нужно ли выделять отдельно преподавателей? Можно подумать над этим. Посмотрим, прикинем», — цитирует ТАСС слова главы государства.

Президент напомнил, что гранты молодым исследователям сейчас распределяются достаточно равномерно. «А если мы сейчас объединяем в вузах и науку, и исследовательскую работу, то когда мы говорим о вузовской науке, мы говорим о преподавателях. Не знаю, возможно ли выделить гранты именно для преподавателей? Наверное, возможно», — добавил он.

Путин подчеркнул, что проблема подготовки преподавателей для вузов будет всегда стоять остро, особенно с новыми задачами в сфере образования.