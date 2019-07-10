В Башкирии на местных дорогах появились системы «Безопасный переход»
В Башкирии на местных дорогах появились системы «Безопасный переход» Фото: Гостранс РБ
УФА, 10 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Башкирии на региональных и межмуниципальных дорогах устанавливают системы «Безопасный переход», которые освещаются в темное время суток. Система включает солнечные батареи, светодиодные знаки, желтый мигающий светофор, «зебру». По информации Гостранса, на сегодня «Безопасные переходы» установлены в семи точках:
— Курасково – Нурлино – Арсланово (км 15+329, на км 15+980);
— Уфа – Иглино – Красная Горка – Павловка (км 34+234);
— Уфа – Бирск – Янаул (км 67+607);
— Уфа – Бирск – Янаул (км 84+799);
— Мишкино – Урьяды (км 5+766);
— М-5 «Урал» — Чишмы – Аксеново – Киргиз-Мияки (км 11+260).
До конца июля системы установят на автодорогах:
— М-5 «Урал» — Чишмы – Аксеново – Киргиз-Мияки (км 130+682);
— Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск (км 50+524);
—Ишимбай-Карайганово-а/д Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск (км 1+478);
— Белорецк – Учалы – Миасс (км 95+754);
— Магнитогорск – Ира (км 132+324);
— Дюртюли – Нефтекамск (км17+347);
— Красный Холм – Нефтекамск (км 17+107).
При положительном результате «Безопасные переходы» будут установлены и на других участках дорог, отметили в ведомстве.