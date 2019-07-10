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10 июля Среда

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии на местных дорогах появились системы «Безопасный переход»

ОБЩЕСТВО
Фото: Гостранс РБ

В Башкирии на местных дорогах появились системы «Безопасный переход» Фото: Гостранс РБ

УФА, 10 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии на региональных и межмуниципальных дорогах устанавливают системы «Безопасный переход», которые освещаются в темное время суток. Система включает солнечные батареи, светодиодные знаки, желтый мигающий светофор, «зебру». По информации Гостранса, на сегодня «Безопасные переходы» установлены в семи точках:

— Курасково – Нурлино – Арсланово (км 15+329, на км 15+980);

— Уфа – Иглино – Красная Горка – Павловка (км 34+234);

— Уфа – Бирск – Янаул (км 67+607);

— Уфа – Бирск – Янаул (км 84+799);

— Мишкино – Урьяды (км 5+766);

— М-5 «Урал» — Чишмы – Аксеново – Киргиз-Мияки (км 11+260).

До конца июля системы установят на автодорогах:

— М-5 «Урал» — Чишмы – Аксеново – Киргиз-Мияки (км 130+682);

— Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск (км 50+524);

—Ишимбай-Карайганово-а/д Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск (км 1+478);

— Белорецк – Учалы – Миасс (км 95+754);

— Магнитогорск – Ира (км 132+324);

— Дюртюли – Нефтекамск (км17+347);

— Красный Холм – Нефтекамск (км 17+107).

При положительном результате «Безопасные переходы» будут установлены и на других участках дорог, отметили в ведомстве.

Теги: безопасный переход, дороги
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