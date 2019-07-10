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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе внучка бабушки, просившей еду, официально оформит опекунство

ОБЩЕСТВО
Фото: Соцсети

В Уфе внучка бабушки, просившей еду, официально оформит опекунство Фото: Соцсети

УФА, 10 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

История 83-летней (через неделю ей исполнится 84 года) Антонины Григорьевны Кочкиной из села Максимовка под Уфой получила продолжение. Накануне к бабушке приехали волонтеры, закупили продукты и убрались в доме, где она проживает с сыном-инвалидом Андреем. По последней информации, долг в 35 тысяч рублей за газ добровольцы оплатили. В ближайшие два дня в службе обещали подключить дом Кочкиных.

Сейчас волонтеры собирают материалы для ремонта дома.

«Деньги мы не принимаем. Если кто-то хочет помочь, можно купить линолеум, входную дверь, обои, клей, кабель», — сообщила активист добровольного движения Наталья.

По словам знакомой семьи Екатерины Деньгиной, 9 июля волонтеры вместе с представителями администрации Калининского района Уфы съездили к внучке бабы Тони Анастасии. Девушку попросили предоставить паспорта Антонины Григорьевны и Андрея.

«Как мне объяснили, сейчас внучка будет проходить процедуру официального оформления опекунства над бабушкой», — сообщила агентству «Башинформ» Екатерина.

Также молодой маме Насте предложили после ремонта переехать к бабе Тоне и Андрею. Вопрос находится на контроле районной администрации. А волонтеры продолжают оказывать помощь бабушке.

Ранее ИА «Башинформ» сообщало о том, что за бабой Тоней, которая на улице просила у людей еду, закрепили социального работника.

Теги: благотворительность, волонтеры, опекунство
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