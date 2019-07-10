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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров: «В Башкирии все дольщики свои квартиры получат»

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Радий Хабиров: «В Башкирии все дольщики свои квартиры получат» Фото: Ксения Калинина

УФА, 10 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии более восьми тысяч обманутых дольщиков — это самое большое количество в Приволжским федеральном округе. О «тяжелом наследии» на своей страничке в соцсетях сообщил врио главы республики Радий Хабиров.

«Как я обещал, все дольщики свои квартиры получат. Мы работаем над этим регулярно и последовательно. По большинству объектов у нас есть ясное понимание финансовых схем и сроков достроя. Над другими ещё работаем. Все случаи с ними разные. Чаще всего это преступная безалаберность или просто мошенничество. И методы решения тоже разные. Вот так порой приходится «выбивать» законные квартиры для людей, — написал руководитель региона и обратился к дольщикам. — Этот тяжелый путь нам предстоит пройти вместе. Прошу вас терпения и верить нам».

Как сообщало агентство «Башинформ», в начале недели Радий Хабиров провел очередное совещание в формате «Стройчас», посвященное решению проблем обманутых дольщиков. Обсуждалось много технических и правовых проблем, в том числе сложные схемы восстановления прав дольщиков ЖК «Миловский парк» и «Серебряный ручей».

Теги: Радий Хабиров, дольщики
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