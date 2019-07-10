В Башкирии ожидается потепление до +35 градусов
УФА, 10 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.
В ближайшие дни в Башкирии ожидается существенное повышение температуры воздуха. Уже сегодня, 10 июля, в некоторых районах республики столбики термометров покажут +35 градусов, прогнозируют синоптики Башгидрометцентра.
Вместе с тем, в регионе высока вероятность осадков. Дожди пройдут преимущественно в северо-западной части республики. Возможны ливни, град, шквалистое усиление ветра.
Последние два дня рабочей недели характер погоды существенно не изменится. Температура воздуха днем составит +26,+33, ночью от +11 до +17 градусов.