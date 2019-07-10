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10 июля Среда

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии ожидается потепление до +35 градусов

ОБЩЕСТВО

УФА, 10 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В ближайшие дни в Башкирии ожидается существенное повышение температуры воздуха. Уже сегодня, 10 июля, в некоторых районах республики столбики термометров покажут +35 градусов, прогнозируют синоптики Башгидрометцентра.

Вместе с тем, в регионе высока вероятность осадков. Дожди пройдут преимущественно в северо-западной части республики. Возможны ливни, град, шквалистое усиление ветра.

Последние два дня рабочей недели характер погоды существенно не изменится. Температура воздуха днем составит +26,+33, ночью от +11 до +17 градусов.

Теги: погода
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