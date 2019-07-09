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В Башкирии фиксируют снижение аварийности на дорогах

ОБЩЕСТВО
Фото: Блог Д.Гильмутдинова

В Башкирии фиксируют снижение аварийности на дорогах Фото: Блог Д.Гильмутдинова

УФА, 9 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане за полгода зарегистрировано 1707 автомобильных аварий. В них погибли 178 человек, различные травмы получили 2175 человек.

«Наблюдается снижение всех трех показателей», — сообщает на своей странице в Facebook главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.Почти половина ДТП и раненых зарегистрированы в Уфе. Наибольшая тяжесть последствий приходится на Туймазинский район, где в авариях погибли восемнадцать человек. В Иглинском районе от травм, полученных в авариях, погибли тринадцать человек, в Уфе – двенадцать.Более половины, 91 человек, погибли в столкновениях. Этот вид ДТП занимает также большую часть из всех аварий и раненых в них людей. Под колесами автомобиля погиб 41 человек, при опрокидывании машин погибли 25 человек.

Теги: аварии, ГИБДД
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