Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.86 ↑

EUR 71.70 ↓

9 июля Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

За голодающей бабушкой из Максимовки закрепили соцработника - администрация Уфы

ОБЩЕСТВО
Фото: Калинский район Уфы, соцсети

За голодающей бабушкой из Максимовки закрепили соцработника - администрация Уфы Фото: Калинский район Уфы, соцсети

УФА, 9 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Во вторник, 9 июля в социальных сетях появилась информация о том, что по улице Мезинской в поселке Максимовка Калининского района Уфы престарелая жительница просит милостыню у прохожих на улице, где располагается ее дом.

На место выехали сотрудники отдела опеки, попечительства и взаимодействия с медицинскими учреждениями Калининского района, отдела по работе с отдаленными территориями, НКО «Родник» ресурсного центра «Семья» и проверили информацию, сообщается на официальной странице в соцсетях администрации Калининского района Уфы.

Оказалось, что женщина 83 года Антонина Григорьевна Кочкина проживает в частном доме совместно с сыном – инвалидом с детства по слуху. Пенсию получают ежемесячно, что подтвердила почтальон, с которыми также провели беседу сотрудники опеки и попечительства Калининского района.

За бабушкой ухаживает внучка Анастасия, проживающая отдельно. Она еженедельно убирается в доме и обеспечивает бабушку продуктами.

«На улице Антонина Кочкина оказалась в связи отклонениями в силу состояния здоровья. Для уточнения диагноза необходимо провести медицинское обследование», — заключили сотрудники отдела опеки и попечительства.

Они взяли семью на контроль, закрепили соцработника и пригласили Анастасию на прием для оказания семье необходимой социально-психологической помощи.

На месте побывала и корреспондент информационного агентства «Башинформ».

Как удалось выяснить, внучка бабушки уже несколько месяцев оставляет ее без денег и еды, забирает пенсию, не платит за коммунальные услуги — за долги в доме отключили газ.

Сегодня на помощь к бабушке приехали волонтеры, привезли продукты и холодильник, одежду, а также собрали средства на погашение задолженности, в ближайшее время ожидается, что газоснабжение в доме Антонины Кочкиной восстановят.

Теги: социальная защита
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии погиб малолетний ребенок, упав в ведро с водой
В башкирском селе Иглино накануне днем произошел несчастный случай с малолетним ребенком. Как сообщил агентству «Башинформ» источник, пока мать занимала
Радий Хабиров поручил вручить к 1 октября ключи пострадавшим дольщикам из Стерлитамака
Дольщики строящегося многоквартирного дома №2 в микрорайоне №4А Западного жилого района Стерлитамака по адресу: проспект Октября, 85 неоднократно обраща
Каринэ Хабирова рассказала об основной традиции своей семьи
День семьи, любви и верности нужен всем нам, чтобы рассказать нашим детям о семейных ценностях, о семьях, которые достойны уважения и подражания. Об это
Появилась новая версия судьбы миллионов, похищенных из банка в Башкирии
В российских СМИ появилась новая версия судьбы более чем 20 млн рублей, похищенных из «Россельхозбанка» в башкирском городе Салавате. По информации исто
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть