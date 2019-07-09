Фото: Калинский район Уфы, соцсети За голодающей бабушкой из Максимовки закрепили соцработника - администрация Уфы Фото: Калинский район Уфы, соцсети

УФА, 9 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Во вторник, 9 июля в социальных сетях появилась информация о том, что по улице Мезинской в поселке Максимовка Калининского района Уфы престарелая жительница просит милостыню у прохожих на улице, где располагается ее дом.

На место выехали сотрудники отдела опеки, попечительства и взаимодействия с медицинскими учреждениями Калининского района, отдела по работе с отдаленными территориями, НКО «Родник» ресурсного центра «Семья» и проверили информацию, сообщается на официальной странице в соцсетях администрации Калининского района Уфы.

Оказалось, что женщина 83 года Антонина Григорьевна Кочкина проживает в частном доме совместно с сыном – инвалидом с детства по слуху. Пенсию получают ежемесячно, что подтвердила почтальон, с которыми также провели беседу сотрудники опеки и попечительства Калининского района.

За бабушкой ухаживает внучка Анастасия, проживающая отдельно. Она еженедельно убирается в доме и обеспечивает бабушку продуктами.

«На улице Антонина Кочкина оказалась в связи отклонениями в силу состояния здоровья. Для уточнения диагноза необходимо провести медицинское обследование», — заключили сотрудники отдела опеки и попечительства.

Они взяли семью на контроль, закрепили соцработника и пригласили Анастасию на прием для оказания семье необходимой социально-психологической помощи.

На месте побывала и корреспондент информационного агентства «Башинформ».

Как удалось выяснить, внучка бабушки уже несколько месяцев оставляет ее без денег и еды, забирает пенсию, не платит за коммунальные услуги — за долги в доме отключили газ.

Сегодня на помощь к бабушке приехали волонтеры, привезли продукты и холодильник, одежду, а также собрали средства на погашение задолженности, в ближайшее время ожидается, что газоснабжение в доме Антонины Кочкиной восстановят.