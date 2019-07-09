В Уфе голодающей с весны бабушке помогают волонтеры и соцработники - видео

Фото: ИА «Башинформ»





Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

История 84-летней бабушки из села Максимовка под Уфой за несколько часов разлетелась по всему городу. Неравнодушная девушка Виктория Корчагина случайно проезжала мимо дома, где живет Антони Кочкина вместе с немым сыном Андреем.

«В этот момент из очень старого дома вышла бабушка. Вначале я думала,что мне показалось, что она плачет, но затем на это обратила внимание и моя мама. Мама подошла к ней и спросила: «Вы что.....плачете??». Бабушка ответила «да». Тогда моя мама поинтересовалась: «Что случилось?» На что старушка, сидя на земле, ответила: «Я очень сильно хочу кушать», — написала Виктория. – Она сидит на улице и ест одуванчики».

Пост в социальных сетях набрал десяток тысяч лайков и откликов. Уже утром к бабе Тоне приехали десятки волонтеров. Добровольцы списались в чате, собрали необходимую одежду (в том числе и зимнюю), а хлеб, яйца, крупы, йогурты и другую еду уже некуда было складывать.

«Мы создали чат в социальных сетях и решили, что поедем помочь бабушке», — рассказали корреспонденту ИА «Башинформ» волонтеры.

Популярный инстаблогер Диана Данилова купила голодающей бабушке холодильник, чтобы привезенные продукты не пропали. Их пожилой женщине с больным сыном хватит надолго.

Свою пенсию и пенсию сына по инвалидности (общая сумма 28 тысяч рублей) Антонина Григорьевна не видит. Все деньги забирает внучка Анастасия.

«Вот сегодня, 9 июля, Настя приехала сюда, встретила почтальона с пенсией бабушки, забрала деньги, помыла полы и уехала, не оставив ни копейки денег и еды», — рассказали волонтеры. – Паспорта Кочкиных (матери и сына), а также документы на дом все находятся у внучки».

На место также прибыли сотрудники Республиканского центра социального обслуживания населения. Начальник отдела Юлия Романова объяснила корреспонденту «Башинформ», что баба Тоня отказалась от переезда в дом-интернат. Однако социальным работником бабушку и ее сына-инвалида обещали обеспечить.

«Как только мы получим документы, то обязательно закрепим за ней социального работника», — пообещала Юлия Романова.

Также корреспонденту агентства «Башинформ» удалось выяснить, что над бабушкой официальное опекунство намерена оформить Екатерина Деньгина – подруга умершей дочери бабы Тони.

«Весной мы узнали, что Настя (внучка голодающей бабушки) перестала покупать ей еду и платить за коммунальные услуги. Из-за этого образовался долг за газ в размере 35 тысяч рублей, вследствие чего произошло отключение услуги», — объяснила Екатерина Деньгина.

Волонтеры уже собрали нужную сумму и сегодня погасят образовавшийся долг. Врезку в газоснабжающую трубу обещают сделать в ближайшее время.