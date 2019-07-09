Фото: Реском Профсоюза работников здравоохранения Лучшая медицинская сестра в стране живет в Кумертау Фото: Реском Профсоюза работников здравоохранения

УФА, 9 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Лучшая медицинская сестра в стране живет в городе Кумертау. Состоялось подведение итогов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». В 2019 году на профессиональное состязание поступила 331 конкурсная работа по восьми номинациям из 56 субъектов России.

По данным республиканского профсоюза работников здравоохранения, в номинации «Лучшая медицинская сестра» первое место заняла Гульфия Ахтямова — медсестра онкологического отделения межмуниципального медицинского онкологического центра больницы Кумертау.

Гульфия Ахтямова в онкологическом отделении работает с ноября 1994 года. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Сестринское дело». С 2017 года она активно работает над проектом «Универсальная медсестра», который запущен уже в нескольких отделениях больницы Кумертау.

Как опытная медсестра, Гульфия Ахтямова руководит производственной практикой студентов. Также она возглавляет вокальный ансамбль медсестер городской больницы «Жемчужины», который уже становился лауреатом муниципальных и республиканских конкурсов.